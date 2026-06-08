La Silicon Valley a oublié ce que veulent les gens ordinaires 

« Les concepteurs de logiciels et de matériel informatique savaient que leur rôle était de servir leurs clients. Il s’agissait d’identifier un besoin, puis d’y répondre. Mais à un moment donné après la crise financière, les aspirants entrepreneurs ont transformé cela : ils étaient persuadés que leur rôle était d’inventer l’avenir et que celui des consommateurs était de se conformer à cet avenir inventé. (…) Au lieu de technologies capables de résoudre des problèmes concrets, les entreprises ont enchaîné les modes passagères comme les NFT, le métavers et les grands modèles de langage. Leur point commun ? Elles ne sont pas conçues pour résoudre un véritable problème de marché. Elles sont conçues pour enrichir les investisseurs et les entreprises. »

Les géants de la tech nous promettent que demain l’IA générative dominera notre avenir. « Je parierais sans hésiter qu’un vaccin contre la rougeole obligatoire serait plus bénéfique à la survie des enfants américains que tout ce qu’OpenAI a accompli avec ses milliards de dollars à ce jour ».

Les géants de la tech nous promettent la robotisation de nos existences. Mais ils oublient que nous avons déjà des robots domestiques. « Plusieurs, en fait : un lave-vaisselle, un lave-linge et un sèche-linge. Ils ne sont pas très mobiles, et pourtant, ils m’ont épargné un travail considérable. Mon réfrigérateur date des années 90 et mon micro-ondes n’est guère plus récent, et ces deux appareils m’ont été d’une aide précieuse : ils ont simplifié la conservation et la préparation des aliments, sans aucune intervention de l’IA. Il ne semble pas que l’IA puisse faire grand-chose pour améliorer les choses par rapport au niveau de base déjà atteint par ces machines, d’autant plus que ma technologie « basique » n’a pas nécessité de mise à jour depuis plus de 20 ans. » « Si vous voulez me fournir un robot domestique, j’ai une exigence très claire : il doit être au moins aussi performant que mon lave-vaisselle. »

« Les LLM sont, au mieux, une technologie d’entreprise qui peut faciliter certains types d’organisation de données ou accélérer la programmation. Cela n’a quasiment rien à voir avec la vie de la plupart des gens. Faciliter l’écriture de code ne change rien au fait que je n’ai pas envie d’écrire de code. »

« Les NFT, le métavers et ces casques de réalité virtuelle… n’ont séduit qu’un public très restreint, surreprésenté dans le capital-risque et chez les aspirants entrepreneurs du secteur technologique. Le cycle de hype de la Silicon Valley a fait des merveilles pour ces produits, et notamment pour ceux qui ont fondé des entreprises dans ces secteurs. Mais la plupart d’entre nous n’aspire pas à fonder une entreprise qui domine le monde. »



Elizabeth Lopatto